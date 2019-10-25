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  • Son Güncelleme: 25.10.2019 23:41

Son dakika: 'den 'a seyahat uyarısı

, 'ın çeşitli kentlerinde meydana gelen gösteriler sebebiyle Türk vatandaşlarının zorunlu olmadığı takdirde olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı

Bakanlığın internet sitesinden " için Seyahat Uyarısı" başlıklı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Irak'ta bugün yaşanan gelişmelere bağlantılı olarak Türk vatandaşlarına uyarılarda bulunuldu.

Başkent dahil Irak'ın çeşitli vilayetlerinde başlayan gösteriler nedeniyle Türk vatandaşlarının zorunlu olmadığı takdirde olayların yaşandığı bölgelere seyahatten kaçınmaları tavsiye edilen açıklamada, "Halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise Irak makamlarınca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları tavsiye edilmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "Durumdan etkilenen ve yardıma ihtiyacı olabilecek vatandaşlarımız ile Irak'taki yakınlarına ulaşamayan vatandaşlarımızın Konsolosluk (+90 312 292 29 29), ilave olarak 'nin Bağdat Büyükelçiliğine (+964 771 233 9023) numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür." ifadeleri kullanıldı.

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