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  • 22.10.2019 18:56
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 18:56

hükümlüsü 'da yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik davada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, 'da yakalandı.

Aranan FETÖ'cü yakalandı!

'ye yönelik davada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, 'da yakalandı.

Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.M. yakalandı.

K.M. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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