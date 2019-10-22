FETÖ'ye yönelik davada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Trabzon'da yakalandı.
Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.M. yakalandı.
K.M. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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