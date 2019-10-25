Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.10.2019 16:51
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 16:53

Son dakika: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Son dakika... Genelkurmay Başkanı , Rus mevkidaşı Orgeneral 'la telefonda görüştü. Görüşmede 'deki güvenlik durumu ele alındı.

Türkiye ile Rusya arasında önemli görüşme!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral 'la telefonda görüştü. Görüşmede 'deki güvenlik durumu ele alındı.

Ayrıntılar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri