Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ele alındı.Ayrıntılar gelecek...
Son dakika: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü
Son dakika... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ele alındı.
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