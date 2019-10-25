Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.10.2019 17:50
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 17:50

sanığı eski yüzbaşıya 'ankesör'den hapis

Ankara'da 'ya yönelik 'ankesör' soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli eski Yüzbaşı Burhan Ceylan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı eski yüzbaşıya 'ankesör'den hapis

Ankara 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Burhan Ceylan ve avukatı katıldı. Ceylan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevliyken 'ye yönelik yürütülen 'ankesör' soruşturmasında, örgütün 'mahrem imamı' tarafından ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık şekilde arandığının tespit edildiğinin hatırlatılması üzerine suçlamaları kabul etmedi. Aradan zaman geçtiği için sabit hattan kendisini kimlerin aradığını hatırlamadığını belirten sanık Ceylan, hakkında ifade veren tanıkların beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Suçsuz olduğunu ve örgütle kesinlikle irtibatı bulunmadığını söyleyen Ceylan, beraatını istedi. Sanığın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Ceylan'a, 'terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, sanığın hükümle birlikte tahliyesine de hükmetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriFETÖ sanığı eski yüzbaşıya 'ankesör'den hapis
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri