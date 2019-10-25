Daha önce AK Parti'nin birçok icraatine konarak kendi hizmet yapmış gibi sunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak aynı oyunu Kemerburgaz Kent Ormanları'nda oynamaya çalıştı. İmamoğlu, yıllardır halkın hizmetinde olan Kemerburgaz Kent Ormanları'nı "İmara Değil, Halka Açıyoruz" sloganıyla yeniden hizmete açmaya kalktı.
BAKANLIK'TAN TOKAT GİBİ CEVAP: 2012'DEN BERİ HALKIN HİZMETİNDE!
Tarım ve Orman Bakanlığı, İBB ve İmamoğlu'nun "Kemerburgaz Kent Ormanları'nı İmara Değil, Halka Açıyoruz" reklamlarına ilişkin cevap niteliğinde bir açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Söz konusu alan devlet ormanı olması sebebiyle Belediye Başkanlıklarının veya başka bir kurum ve kuruluşların bu alanı imara açmaya yetkisi olmadığı Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumsal tanıtımlarında ve sosyal medya paylaşımlarında, 'İmara Değil, Halka Açıyoruz' şeklinde ifade edilen alan; hali hazırda 2012 yılından beri vatandaşlarımızın hizmetinde olup, İmara açılmayacağı, yapılan kiralama sözleşmesinde de açık ifadelerle belirtilmektedir." ifadelerine yer verildi.
KAPLUMBAĞA DETAYIYLA DA YAKAYI ELE VERDİ!
Bakanlığın açıklamalarının yanı sıra İmamoğlu'nun yalanını ortaya çıkaran bir başka detay da tanıtım videolarında kullandığı görüntüler oldu. İmamoğlu'nun 23 Ekim 2019 tarihinde Kemerburgaz Kent Ormanları'nın sözde halka açılımı reklamında kullandığı görüntülerin, İBB'nin AK Parti Başkanlığı dönemine ait 9 Temmuz 2018'de TRT Haber'de yayınlanan görüntülerle birebir aynı olduğu görüldü.
BAKANLIK'TAN TOKAT GİBİ CEVAP: 2012'DEN BERİ HALKIN HİZMETİNDE!
Tarım ve Orman Bakanlığı, İBB ve İmamoğlu'nun "Kemerburgaz Kent Ormanları'nı İmara Değil, Halka Açıyoruz" reklamlarına ilişkin cevap niteliğinde bir açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Söz konusu alan devlet ormanı olması sebebiyle Belediye Başkanlıklarının veya başka bir kurum ve kuruluşların bu alanı imara açmaya yetkisi olmadığı Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumsal tanıtımlarında ve sosyal medya paylaşımlarında, 'İmara Değil, Halka Açıyoruz' şeklinde ifade edilen alan; hali hazırda 2012 yılından beri vatandaşlarımızın hizmetinde olup, İmara açılmayacağı, yapılan kiralama sözleşmesinde de açık ifadelerle belirtilmektedir." ifadelerine yer verildi.
KAPLUMBAĞA DETAYIYLA DA YAKAYI ELE VERDİ!
Bakanlığın açıklamalarının yanı sıra İmamoğlu'nun yalanını ortaya çıkaran bir başka detay da tanıtım videolarında kullandığı görüntüler oldu. İmamoğlu'nun 23 Ekim 2019 tarihinde Kemerburgaz Kent Ormanları'nın sözde halka açılımı reklamında kullandığı görüntülerin, İBB'nin AK Parti Başkanlığı dönemine ait 9 Temmuz 2018'de TRT Haber'de yayınlanan görüntülerle birebir aynı olduğu görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.