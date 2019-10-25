Başkan Erdoğan: ABD o teröristi bize vermeli

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Erdoğan, TRT canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı:benimle olan münasebetlerinde samimi. Tabii paylaşamadığım yanları yok değil. Var. Örneğin, kapak yazısıyla ek olarak o teröristin ona gönderdiği mektubu bana göndermesi. Bizim kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde 'ABD gibi bir devletin başkanına bir teröristin mektubunu kendi kapak yazısına ek yapması hiç uygun düşmemiştir. Bu tavrı kınıyorum' dedim. O mektubu Trump'a götüreceğim. Ayın 13'ünde ABD'ye gideceğim.denen kod adlı kırmızı bültenle aranan bir terörist. Aramızda ABD ile suçluların iadesi anlaşması vardı. ABD'nin bu teröristi bize teslim etmesi lazım. Çünkü kırmızı bülten ile aranmanın gereği budur.

BİTTİ

ağır silahların süratle temizlenmesi veya bunların Türkiye'ye terki. NATO'da beraberiz ya. Silahları bize versinler.kaynağında kurutma kararlılığımız var. Terörü beslersen bir gün de gelir senin gözünü oyar.Birliği, İslam dünyasının hiçbir meselesine cevap üretememiştir.Erdoğan, Külliye'de kaymakamlarla bir araya geldi. Erdoğan, Suriye'de kaotik durum yaratanlara "Teröristlere ev sahipli yapıyordunuz. Artık bu oyun bitti" diye seslendi.