Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekâtı Irak'ın kuzeyinde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK'ya ait terörist, silah, mühimmat, sığınak ve barınakları arama-tarama ve imha çalışmaları devam ediyor. Son olarak Komandolarımız Haftanin bölgesinde kış üslenmesine girme hazırlığı yapan bir grup bölücü terör örgütü terörist tespit etti. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı terörist silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildi. Çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ele geçen silah ve malzemelerden etkisiz hale getirilen terörist sayısının artabileceği değerlendirildi. Bu kapsamda bölgedeki komandoların temas araması faaliyeti daha geniş bir bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildi. Operasyonlara güvenlik korucuları ve taarruz helikopterleri de destek veriyor. Bölgede operasyonlar son terörist etkisiz hale getirilince kadar aralıksız devam edecek." denildi.