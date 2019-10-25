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  • Son Güncelleme: 25.10.2019 18:14

Bakan , Khalid ile görüştü

Milli , lı mevkidaşı ile Karargahı'nda görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son durum ve savunma, güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, Afganistanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli 'ın, lı mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son durum ve savunma, güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları için geldiği NATO Karargahı'nda, Afganistan Savunma Bakan Vekili Asadullah Khalid ile görüştü.


Görüşmede, Afganistan'daki son durum ve savunma, güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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