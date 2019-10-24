Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.10.2019 17:21
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 17:22

Milli , Bakanı ile görüştü

Son dakika haberi... Milli , Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Görüşmede, ve ikili ilişkilerin yanı sıra savunma sanayi iş birliği ile güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.

Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Milli , Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda görüşmelerde bulundu.

Akar, ilk olarak İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Görüşmede, NATO ve ikili ilişkilerin yanı sıra savunma sanayi iş birliği ile güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri