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  • 25.10.2019 12:42
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 12:42

Bakan Akar, ile görüştü

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ile görüştü.

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