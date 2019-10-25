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Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.
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