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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 11:24

: Manisa Turgutlu'da korkutan deprem! 24 Ekim

haberi... 'den yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Turgutlu ilçesi Çepnidere mahallesi olarak açıklanan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli'den 24 Ekim tarihli deprem listesi yayınlandı. İşte 24 Ekim Kandilli ...

Manisa'da korkutan deprem

Manisa'da deprem! Boğaziçi Üniversitesi Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgisine göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere mahallesinde 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10.53'te yerin 5.2 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.10.24 10:59:09 37.2160 28.7033 8.8 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
2019.10.24 10:53:16 38.4852 27.6843 5.2 -.- 2.7 -.- CEPNIDERE-TURGUTLU (MANISA)
2019.10.24 09:58:20 37.2118 26.9863 5.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2019.10.24 09:37:28 37.1242 26.7735 3.6 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2019.10.24 09:24:29 39.1990 27.6240 0.0 -.- 1.6 -.- SOMA (MANISA)
2019.10.24 08:17:13 37.3088 28.8790 7.2 -.- 2.3 -.- KAYABASI-KALE (DENIZLI)
2019.10.24 07:24:33 40.2812 24.0952 3.5 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN
2019.10.24 07:00:28 40.2898 24.0153 11.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
2019.10.24 06:50:00 40.3088 34.3793 7.7 -.- 1.7 -.- IKIZLI-SUNGURLU (CORUM)
2019.10.24 06:41:25 40.5073 34.5500 10.1 -.- 2.2 -.- HACIAHMETDERESI-(CORUM)
2019.10.24 04:20:39 35.8527 30.4640 11.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2019.10.24 03:23:36 36.0168 29.7248 6.3 -.- 2.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2019.10.24 02:41:54 40.4393 27.0683 12.1 -.- 1.9 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE)
2019.10.24 00:41:55 36.7862 34.3668 7.5 -.- 1.4 -.- KARAYAKUP-ERDEMLI (MERSIN)
2019.10.24 00:16:44 41.2498 24.7680 5.4 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN

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