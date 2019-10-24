Manisa'da deprem! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere mahallesinde 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 10.53'te yerin 5.2 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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2019.10.24 10:59:09 37.2160 28.7033 8.8 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
2019.10.24 10:53:16 38.4852 27.6843 5.2 -.- 2.7 -.- CEPNIDERE-TURGUTLU (MANISA)
2019.10.24 09:58:20 37.2118 26.9863 5.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2019.10.24 09:37:28 37.1242 26.7735 3.6 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2019.10.24 09:24:29 39.1990 27.6240 0.0 -.- 1.6 -.- SOMA (MANISA)
2019.10.24 08:17:13 37.3088 28.8790 7.2 -.- 2.3 -.- KAYABASI-KALE (DENIZLI)
2019.10.24 07:24:33 40.2812 24.0952 3.5 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN
2019.10.24 07:00:28 40.2898 24.0153 11.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
2019.10.24 06:50:00 40.3088 34.3793 7.7 -.- 1.7 -.- IKIZLI-SUNGURLU (CORUM)
2019.10.24 06:41:25 40.5073 34.5500 10.1 -.- 2.2 -.- HACIAHMETDERESI-(CORUM)
2019.10.24 04:20:39 35.8527 30.4640 11.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2019.10.24 03:23:36 36.0168 29.7248 6.3 -.- 2.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2019.10.24 02:41:54 40.4393 27.0683 12.1 -.- 1.9 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE)
2019.10.24 00:41:55 36.7862 34.3668 7.5 -.- 1.4 -.- KARAYAKUP-ERDEMLI (MERSIN)
2019.10.24 00:16:44 41.2498 24.7680 5.4 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN
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