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  • 24.10.2019 11:03
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 11:03

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Son dakika haberine göre Mevlüt Çavuşoğlu, 'ın başkenti Bakü'de, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, 18. Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Bakü'de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Önce İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Malezya Saifuddin Abdullah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile de görüştü.

Çavuşoğlu dün de Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılmıştı.

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