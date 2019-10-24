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  • 24.10.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 18:21

'da dan terör propagandasına 5 gözaltı

dan terör propagandasına geçit yok. 'da, na ilişkin sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 2’si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Terör propagandasına geçit yok!

'da, da terör propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından na ilişkin sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan H.K., B.K., A.D., H.K. ve M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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