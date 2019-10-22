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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 01:37

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü

, ABD ile görüştü. Pompeo,  yetkililerinin 'li teröristlerin bölgesinden çekildiğine ilişkin mesajını teyit etti.

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü

, ABD ile görüştü. Pompeo, yetkililerinin 'li teröristlerin bölgesinden çekildiğine ilişkin mesajını teyit etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüşmüştür. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir" denildi.


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