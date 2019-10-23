Rusya ile yapılan Suriye anlaşması doların ateşini söndürdü!

TCMB'nin 425 ve 325 baz puanlık iki faiz indirimi ardından bu hafta da 200 baz puana ulaşan bir faiz indirimi yapabileceğine dair fiyatlamalar TL'yi baskılayan bir unsur olmayı sürdürüyor.

Rusya anlaşması ile dolar/TL 5.85'li seviyelerden 5.80'e doğru gerilemiş durumda.

Türkiye ve Rusya, Suriye ve Rusya'ya ait kuvvetlerin Suriye'nin kuzeydoğusuna yerleşerek bölgeden YPG'yi çıkarması üzerinde anlaşırken, anlaşma hem Moskova hem de Ankara tarafından zafer olarak nitelendi.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise "mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır" denildi.

Piyasalar Suriye'de ABD ile 5 günlük sürenin dün tamamlanması ardından yaşanacakları da yakından takip etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ay boyunca 5.65-5.75 bandında sakin bir seyir izleyen, Suriye gerilimi ile 5.93 seviyesine kadar yükselen dolar/TL geçen hafta ABD anlaşmasıyla yeniden 5.7580'e kadar geriledi ancak bu seviyelerde kalıcı olamadı. Dün güne 5.85'in hemen üzerinde başlayan dolar/TL Rusya anlaşması öncesi 5.85'in hemen altında işlem görüyordu. Dün gece saatlerinde 5.79'a kadar gerileyen dolar/TL bu sabah saat 08:35'te 5.80/5.81 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL aynı saatte 6.1285/6.1357, euro/TL 6.4535/6.4613 seviyesinde.