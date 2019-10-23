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  • 23.10.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 10:36

'ndan önemli değişiklik! ler tamamen değişecek!

bir önemli değişikliğe daha imza attı. Çalışmaları başlatılan değişikliğe göre, lerinde sadece not değerlendirmesi yer almayacak ve tek sayfadan oluşmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli değişiklik!

CNN Türk'ten Duygu Bayram Ayaz'ın özel haberine göre yapılacak değişiklikle artık lerde sadece not değerlendirmesi yer almayacak.
Yeni karnelerde lerin 1 yıllık gelişim süreçleri de yer alacak.

Veliler öğrenci karnelerine baktığında çocuklarının yıl için neyi yapıp neyi yapamadıklarını da görecek.

Karneler tek sayfa olmayacak.

'Örneğin öğrenci ezber yapabiliyor mu?', 'Derste söz hakkı istiyor mu?', 'Yüksek sesle okuyabiliyor mu?', 'Okuyabildiğini anlayabiliyor mu?', 'Bir kitabı okuyup anlatabiliyor mu?', 'Yazdığını ne kadar hızlı yazabiliyor mu?' gibi değerlendirmeler karnelerde yer alacak.

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