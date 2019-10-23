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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 14:59

Mark Esper: 'den çekilen askerleri 4 hafta sonra 'tan ayrılacak

, sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği ’ta, önceki gün 'den 'a geçen ABD askerlerinin durumununa ilişkin açıklamada bulundu. Esper, "Suriye'den çekilip Irak'a gelen güçlerimiz 4 hafta sonra buradan ayrılacak." dedi.

ABD askerleri Irak'tan ayrılacak

, 'den çekilerek 'a gelen ABD askerlerinin 4 hafta sonra buradan ayrılacağını açıkladı.

Irak basınında yer alan haberlere göre, Esper, sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği 'ta, önceki gün Suriye'den Irak'a geçen ABD askerlerinin durumununa ilişkin açıklamada bulundu.

Esper, "Suriye'den çekilip Irak'a gelen güçlerimiz 4 hafta sonra buradan ayrılacak." dedi.

Yerel basına göre, Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari de Suriye'den çekilerek Irak'a gelen ABD'li askerlerin sayısının 150 olduğunu aktardı.

Şammari, 4 hafta sonra Irak'tan çekilecek bu askerlerin ya da Kuveyt'teki üslerine gideceğini ifade etti.

Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Şammari ile görüşen ABD Savunma Bakanı Esper'in ayrıca Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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