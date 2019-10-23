Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PYD'den temizlenen Rasulany'da hayat normale dönüyor.

Rasulayn ilçe merkezindeki teröristlerce yerleştirilen bombalı tuzak ve mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

SMO VE TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ

İlçenin dört bir tarafı Suriye Milli Ordusu ve Türk bayraklarıyla donatıldı.





Harekat kapsamında YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellerin Türkiye sınırına kadar uzandığı tespit edildi.



