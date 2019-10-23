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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 14:28

/'den temizlenen Rasulayn'da Milli Suriye Ordusu ve Türk bayrağı çekildi

'yla terör örgütü 'den arındırılan Rasulayn'ın pek çok noktasına ve Türk bayrakları çekildi. SMO güçleri, bayraklar önünde zafer pozu verdi.

Türk bayrağı çekildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve 'nun 'yla terör örgütü 'den temizlenen Rasulany'da hayat normale dönüyor.

Rasulayn ilçe merkezindeki teröristlerce yerleştirilen bombalı tuzak ve mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

SMO VE TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ
İlçenin dört bir tarafı Suriye Milli Ordusu ve Türk bayraklarıyla donatıldı.



Harekat kapsamında /'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellerin sınırına kadar uzandığı tespit edildi.

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