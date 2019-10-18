Başkan Erdoğan'ın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar özetle şöyle:

- Güvenli bölgede 12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz.

- TSK envanterinde kimyasal silah yoktur ve kullanılamaz.



- PYD'nin 750 DEAŞ'lıyı cezaevlerinden serbest bıraktığı söyleniyor, bunların içinde 195 de yakalanan var.







- Dün görüşmeler sonunda geldiğimiz aşamayı zafer ya da mağlubiyet gibi değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Özellikle devlet arasında bir zafer şeklinde değerlendirmek yanlış. Teröre karşı zafer.



- Yaptırımlar mutabakat çerçevesinde kalkacak, Lindsay sanırım başını iki elinin arasına alacaktır. Biz onu dürüstlüğe davet ediyoruz. Muhatabım Trump'tır.





- 444 x 32 kilometrelik alanda ortak çalışmayı arzu ediyoruz. Güvenli bölgenin lojistiğini başta ABD olmak üzere temin etmek durumundayız.

- Fırat'ın batısında da Rusya'nın başı çekmesi gerekir ki bölgenin tamamında huzuru sağlayalım.







- Trump'ın olumlu yaklaşımına çevresinin olumlu cevap vermesi işimizi kolaylaştıracaktır.



- Putin ile görüşmem önem arz ediyor. Salı günkü toplantıyla güvenli bölgede ne yapacağımızı konuşacağız.



- 150 Türk DEAŞ'lıyı biz yargılayacağız. Kalanını onlar (Batılı ülkeler) yargılasın.



- Uluslararası donörler toplantısı yapmak suretiyle aleyhte konuşanlar, güvenli bölge için nasıl destek verecek onu orada göreceğiz. ABD'nin bunun başını çekmesi lazım.



-Ben bir terörist başının ne söylediğiyle ilgilenmem. Ben, millet ne söyler ona bakarım. Suriye'de de Suriye halkı ne söyler, ona bakarım



-Biz, bu anlaşmayı rejimle yapmadık, ABD ile yaptık. Rejim eğer böyle bir yanlış yaparsa bizden cevabını alır.



-(Terör örgütü) Bunlara sessiz kalmış olsaydık, müdahale etmemiş olsaydık bunlar daha da ileri doğru gidebilirdi.