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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 17:20

Başkan Erdoğan: 750 'lıyı cezaevlerinden serbest bıraktı

Dolmabahçe'de yabancı medya temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ve ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin bilgi verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "'nin 750 'lıyı cezaevlerinden serbest bıraktığı söyleniyor, bunların içinde 195 de yakalanan var." dedi.

PYD 750 DEAŞ'lıyı cezaevlerinden serbest bıraktı

Başkan Erdoğan'ın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar özetle şöyle:

- Güvenli bölgede 12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz.

- envanterinde kimyasal silah yoktur ve kullanılamaz.

- 'nin 750 'lıyı cezaevlerinden serbest bıraktığı söyleniyor, bunların içinde 195 de yakalanan var.



- Dün görüşmeler sonunda geldiğimiz aşamayı zafer ya da mağlubiyet gibi değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Özellikle devlet arasında bir zafer şeklinde değerlendirmek yanlış. Teröre karşı zafer.

- Yaptırımlar mutabakat çerçevesinde kalkacak, Lindsay sanırım başını iki elinin arasına alacaktır. Biz onu dürüstlüğe davet ediyoruz. Muhatabım Trump'tır.

- 444 x 32 kilometrelik alanda ortak çalışmayı arzu ediyoruz. Güvenli bölgenin lojistiğini başta ABD olmak üzere temin etmek durumundayız.

- Fırat'ın batısında da Rusya'nın başı çekmesi gerekir ki bölgenin tamamında huzuru sağlayalım.



- Trump'ın olumlu yaklaşımına çevresinin olumlu cevap vermesi işimizi kolaylaştıracaktır.

- Putin ile görüşmem önem arz ediyor. Salı günkü toplantıyla güvenli bölgede ne yapacağımızı konuşacağız.

- 150 Türk DEAŞ'lıyı biz yargılayacağız. Kalanını onlar (Batılı ülkeler) yargılasın.

- Uluslararası donörler toplantısı yapmak suretiyle aleyhte konuşanlar, güvenli bölge için nasıl destek verecek onu orada göreceğiz. ABD'nin bunun başını çekmesi lazım.

-Ben bir terörist başının ne söylediğiyle ilgilenmem. Ben, millet ne söyler ona bakarım. Suriye'de de Suriye halkı ne söyler, ona bakarım

-Biz, bu anlaşmayı rejimle yapmadık, ABD ile yaptık. Rejim eğer böyle bir yanlış yaparsa bizden cevabını alır.

-(Terör örgütü) Bunlara sessiz kalmış olsaydık, müdahale etmemiş olsaydık bunlar daha da ileri doğru gidebilirdi.

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