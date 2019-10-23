Türkiye, Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na karşı olan ve ekonomik tehditler savuran ülkeleri şaşkına uğrattı.

Türkiye ekonomisine yapılan finansal saldırılar sayesinde tüm eksiklikler tespit edildi diyen Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ekonomi bürokrasisi önümüzdeki günlerde sahaya inmeye hazırlandığını söyledi.

Güngör, yarın sahaya inileceğini belirterek, gerçekleştirilecek olan programın 81 ili kapsayacağını ve tüm esnaf, KOBİ, sanayicinin dinleneceğini aktardı.

İşte Dilek Güngör'ün o yazısı:

Malumunuz, küresel açıdan belirsizlikle dolu, Suriye'deki risklerin tavan yaptığı, Türkiye ekonomisinin kur ve faiz üzerinden doğrudan hedef alındığı bir yıl yaşadık.

Ama hani derler ya, her kriz bir fırsattır.

Bana sorarsanız, sürecin sonu bu meşhur sözdeki gibi oluyor.

Zira, bu finansal saldırılar sayesinde ekonomideki eksikler tespit edildi. Geçmişte ardına kadar açık bırakılan kapılar kapatıldı. Ülkenin milli parasıyla oynamaya kalkanlara iyi bir ders verildi. TL'nin değerini ve faizini kendi belirleyen ülke idealine bir adım daha yaklaşıldı.

Bundan sonra ekonomiye yönelik operasyonlardan etkilenmeyecek güçlü bir finansal altyapı kurgulandı. Terzi usulü ekonominin her alanına sirayet edecek kararlar alındı.

Bugüne kadar ihmal edilen ya da hep lafta kalan milli ekonomiye geçiş için ilk kez bu kadar gözle görünür tedbirler gündeme geldi.

Şimdi sıra finansal istikrar getiren bu değişimi Anadolu'ya anlatmaya, onların yaşadığı sıkıntıları dinleyip, çözüm üretmeye geldi.

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HAZİNE BAKANI BERAT ALBAYRAK SAHAYA İNİYOR!

Evet...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ekonomi bürokrasisi önümüzdeki günlerde sahaya inmeye hazırlanıyor. Anadolu'yu karış karış dolaşarak sanayici, esnaf ve KOBİ'ler dinlenecek. Albayrak'a kamu bankalarının üst yönetimleri ve ekonomi bürokrasisi de eşlik edecek. 81 ilin tamamını kapsayacak bir program üzerinde çalışılıyor. Bildiğim kadarıyla yarın startı verilmesi planlanan programla kimin ne derdi varsa herkesle buluşulacak. Bankacılık sektörü tarafından alınan kararların, destek paketlerinin, makro ekonomik verilerdeki düzelmenin sahadaki yansımalarına bakılacak. Eksik-aksak yönler varsa düzeltilmesi için adımlar atılacak.

Bir taraftan sorunlar çözülecek, diğer taraftan strateji şekillendirilecek.

2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nda hedeflenen yüksek büyüme ve güçlü istihdama giden yolda iş dünyasının üzerine düşen sorumluluklar da hatırlatılacak.

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Biliyorsunuz, benzer toplantılar yılbaşından önce de yapılmıştı. 'Adım adım ekonomi' adı verilen program kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep, Trabzon, Bursa, İzmir, Kocaeli, Antalya gibi illere gitmişti.

Yeni program kapsamında da ağırlıklı olarak Türkiye sanayisinin merkez üslerine gidilmesi bekleniyor.