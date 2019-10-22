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  • 22.10.2019 14:06
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 14:06

'den çekilen askerlerini 'a almadılar!

'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında ile yapılan anlaşma nedeniyle 'den çekilerek 'a çekilen ABD askerleri şok yaşadı. Irak'ta başbakanlığa bağlı ofisten yapılan açıklamada ABD askerlerinin Irak'ta kalması için onay verilmediği ifade edildi.

Suriye'den çekilen ABD askerlerini Irak'a almadılar!

yönetimi, 'den çekilerek Irak'a giriş yapan askerlerinin ülkede kalmayacağını belirtti.

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi () topraklarına girip sonra ülke dışına çıkmak için onay aldığı belirtildi.

ONAY VERİLMEDİĞİ AÇIKLANDI
Açıklamada, "Suriye'den gelen bu güçlerin (ABD askerleri) Irak'ta kalması için ise hiçbir onay söz konusu değil." ifadesi kullanıldı.

Amerikan askerlerini taşıyan zırhlı araçlar ve askeri ekipman TIR'ları dün Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan Irak'a giriş yapmıştı.

Askeri birliklerin, ABD'nin Enbar'daki Ayn'ul ile Uluslararası Erbil Havalimanı üslerine yerleşeceği iddia edilmişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de iki gün önce yaptığı açıklamada, Başkan 'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirmişti.

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