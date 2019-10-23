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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 10:37

Harita yeniden çizildi! liler ülkelerine dönmeyi bekliyor

, sınırında oluşturulmak istenen terör devletini engellemek ve lileri ülkelerine göndermek için tarihi anlaşmalara imza attı. Türkiye'deki Suriyeliler bu anlaşmaların ardından ülkelerine dönmeyi bekliyor.

Harita yeniden çizildi! Suriyeliler ülkelerine dönmeyi bekliyor

'deki iç savaştan en çok etkilenen ülke oldu. Suriye'den kaçan 4 milyon Suriyeli Türkiye'nin neredeyse her şehrine dağıldı. İşsizliğin giderek artması ve ekonominin son aylarda zor durumlarda kalması nedeniyle vatandaş Suriyelilerin de bu durumda etkisinin olduğunu belirtip, rahatsızlığını sık sık dile getirdi.

ANLAŞMALAR YAPILDI
'nın ardından ve ile yapılan anlaşmalarla Türkiye Suriye sınırındaki 30 km derinliğindeki alanın teröristler tarafından terk edileceğinin güvencesini aldı.



2 MİLYON SURİYELİ DÖNECEK
Söz konusu bölgeye Türkiye'de yaşayan 4 milyon Suriyelinin 2 milyonunun dönmesi bekleniyor.

da bu bölgeye yapılacak evlere Türkiye'deki Suriyelilerin yerleştirileceğini açıklamıştı. Dünya liderlerine de bu konuda destek vermeleri konusunda çağrı yapmıştı.

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