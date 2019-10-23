Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, önce ABD ile daha sonra da Rusya ile yapılan anlaşmalarla büyük bir başarıya imza atmıştı.

Her iki anlaşmada da YPG'nin Türkiye'nin istediği noktaya çekilmesine karar verilmiş ve bu karar dünya basınında Türkiye'nin zaferi olarak görülmüştü.

Ancak dünya Türkiye'nin zaferini manşetlere taşırken muhalefet kavramını yanlış anlayan CHP, her iki anlaşmayı da eleştirmekten geri durmadı.

Dün Soçi'de Rusya Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Erdoğan arasında gerçekleşen görüşme sonrasında varılan anlaşmayı eleştiren CHP milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Trump mutlu. Putin memnun. Esad daha güçlü. PKK/PYD mesut. İsrail bayram ediyor. AB için daha iyisi Şam'da kayısı. İran gülüyor. Irak hani bana diyor. Arabistan, Mısır keyifli. Yunanistan ve Rumlar umutlu. Petrolcüler kazandı. Suriye de kaybeden kim? Ah Memedim! Vah Memedim!..." ifadelerini kullandı.

HANİ İÇLERİ YANA YANA EVET DİYORLARDI?

Harekat başlamadan önce tezkerenin uzatılmasına "içimiz yana yana evet diyeceğiz" diyen CHP'nin harekat durdu diye tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.