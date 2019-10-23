Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.10.2019 10:08
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 10:36

neyi eleştireceğini şaşırdı! ile yapılan anlaşmasını da beğenmedi!

Tüm dünya 'nin önce D ile sonra da ile yaptığı anlaşmaları zafer olarak görürken, 'li vekil eleştirdi. Özkan, “Trump mutlu. Putin memnun. Esad daha güçlü. / mesut. bayram ediyor. AB için daha iyisi ’da kayısı. gülüyor. hani bana diyor. Arabistan, keyifli. ve Rumlar umutlu. Petrolcüler kazandı. de kaybeden kim? Ah Memedim! Vah Memedim!...” dedi.

CHP Rusya ile yapılan Suriye anlaşmasını da beğenmedi!

'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, önce D ile daha sonra da ile yapılan anlaşmalarla büyük bir başarıya imza atmıştı.

Her iki anlaşmada da 'nin Türkiye'nin istediği noktaya çekilmesine karar verilmiş ve bu karar dünya basınında Türkiye'nin zaferi olarak görülmüştü.

Ancak dünya Türkiye'nin zaferini manşetlere taşırken muhalefet kavramını yanlış anlayan , her iki anlaşmayı da eleştirmekten geri durmadı.

Dün Soçi'de Rusya Başkanı ve Başkan Erdoğan arasında gerçekleşen görüşme sonrasında varılan anlaşmayı eleştiren CHP milletvekili , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Trump mutlu. Putin memnun. Esad daha güçlü. / mesut. bayram ediyor. AB için daha iyisi 'da kayısı. gülüyor. hani bana diyor. Arabistan, keyifli. ve Rumlar umutlu. Petrolcüler kazandı. de kaybeden kim? Ah Memedim! Vah Memedim!..." ifadelerini kullandı.

HANİ İÇLERİ YANA YANA EVET DİYORLARDI?
Harekat başlamadan önce tezkerenin uzatılmasına "içimiz yana yana evet diyeceğiz" diyen CHP'nin harekat durdu diye tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP neyi eleştireceğini şaşırdı! Rusya ile yapılan Suriye anlaşmasını da beğenmedi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri