0.79 konut kredisi Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 0.49 taşıt ve en uygun ihtiyaç kredisi kampanyaları. Yaşanan ardı ardına gelen faiz indirimleri sonrasında araba ve konut alacaklara büyük bir müjde geldi. 0.49 0.69 faiz oranları ile taşıt kredisi alınabilecek. Bilindiği gibi konut kredileri 1'in altına düşmüştü. Pek çok kişinin uygun kredi veren bankalar hakkında araştırmaları devam ederken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. TCMB, 24 Ekim 2019 PPK toplantısında 150 baz puan ile 300 baz puan arasında kredi faiz indirimi kararı alırsa; konut kredisinde sürpriz bir hamle gelebilir. Kamu bankaları tarafından alınabilecek karar ile konut kredisi faiz oranları yüzde 0.79 seviyesine inerse, beklenen canlanma hareketinin üzerine çıkılabilir. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.

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