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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Rusya ile tesis ettiğimiz mekanizmalar sayesinde ilgili bakanlarımız ve kurumlarımız sürekli temas halindeler. Milli paralarla ticareti kolaylaştıracak mutabakat muhtırasını imzaladık.

2 BİN 200 KİLOMETREKARELİK ALAN TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Barış Pınarı Harekatı'nın 2 temel hedefi bulunuyor ilki 32 kilometre derinliğinde 444 kilometre Irak sınırından Cerablus'a olan bölgede buranın terör örgütlerinden temizlenmesidir. Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır.

AMERİKA'NIN ÜLKEMİZE VERDİĞİ SÖZLER TUTULMAZSA...

ABD ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkartılması için bugün son gün. Saat 22.00 itibariyle süre bitiyor. 9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur. Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. Güvenli bölgeye 2 milyon kişinin dönmesi için çalışıyoruz. Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir."