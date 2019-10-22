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Başkan Erdoğan: Toprak peşinde değiliz

Başkan , İstanbul'da "TRT World Forum 2019"da katılımcılara hitap etti: Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir toplumun özgürlüğünde veya çıkarlarında gözü yoktur, bu böyle biline.


Başkan , İstanbul'da "TRT World Forum 2019"da katılımcılara hitap etti:
Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir toplumun özgürlüğünde veya çıkarlarında gözü yoktur, bu böyle biline.
Herkes Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Afrika'da, Balkanlar'da başka niyetlerle at koşturuyor olabilir. Ama Türkiye, sadece kardeşleriyle olan kader birliği sebebiyle oradadır.
Bu 'bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görenlerin' asla anlayamayacağı bir erdemdir.
Hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, 17-18 yıllık bir görev süremizde biz terör örgütleriyle masaya oturmadık, oturmayız.



Samsun Vezirköprü'den gelen öğrenciler, Külliye önünden askere selam gönderdi.


Başkan Erdoğan, bugün Soçi'de Rusya lideri ile bir araya gelecek.


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