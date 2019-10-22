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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 11:16

120 saatlik anlaşmanın bitmesine saatler kala Macron'u telaş sardı: " uzatılsın"

Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD ile yapılan anlaşmanın bitmesine saatler kala terör yanlısı Emanuel Macron, Başkanı Putin'den '' kararının uzatılmasını istedi.

'ın bugün 'ya yapacağı ziyaret öncesi , Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde 'nin Fırat'ın doğusundaki "" kararını uzatması gerektiğini söyledi.

EuroNews'in aktardığına göre; Fransa Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan yazılı açıklamada, yarın yapılması beklenen Soçi Zirvesi öncesi, Macron'un Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin "koşullu ateşkes" anlaşmasının devam ettirmesinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Geçtiğimiz cuma günü, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde konuşan Emmanuel Macron, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı harekatı "çılgınlık" olarak nitelendirmiş, IŞİD'in tekrar canlanması halinde bundan 'nın sorumlu olacağını ileri sürmüştü.

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