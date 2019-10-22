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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 10:58

'da nın yaptıkları pes dedirtti

'da çekilen iki görüntü görenlere bu kadarına da pes dedirtti. Haftasonu ve 'de araçlarıyla yol kapatan iki farklı grup yol artasında eğlenip diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

İlk görüntüler Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde kaydedildi. Araçlarıyla gelen bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra yüksek sesli müzik eşliğinde oynadı.

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