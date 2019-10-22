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  • 22.10.2019 16:08
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 16:14

'nun akıl hocası elebaşı mı?

Türkiye Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını başarıyla temizlediği 'na toplumun her kesiminden destek yağarken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu ise elebaşı Gülen ile aynı çizgide buluştu. 'nun hükümetin Suriye politikasını eleştirirken savurduğu iftiraların FETÖ elebaşı tarafından kullanılan söylemler olması "Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası FETÖ mü?" sorusunu akıllara getirdi.


Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını temizlemek amacıyla başlattığı terör sevicileri rahatsız etti. Terör örgütü DEAŞ'a ve YPG/PKK'ya en ağır darbeyi vuran Türkiye'ye, Batı ve içimizdeki taşeronları iftira ve yalanlarla saldırdı.

KILIÇDAROĞLU VE FETÖ ELEBAŞI AYNI SÖYLEMDE BULUŞTU
YPG/PKK'nın bölgeden silineceğini anlayanlar DEAŞ iftirasıyla Türkiye'yi hedef aldı. CHP Genel Başkanı Kemal , harekatı karalamak için skandal ifadeler kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, "Suriye'ye silah gönderdik. Suriye'de yaralanan teröristleri Türkiye'ye getirdiler. Gizli gizli tedavi ettiler sonra tekrar Suriye'ye gönderdiler." iddiasında bulundu. Kirli iftiranın akıl hocası da belli oldu.



Kılıçdaroğlu'nun elebaşı 'in argümanlarını kullandığı ortaya çıktı. Teröristbaşı Gülen de Türkiye'ye alçakça iftiralar atarak terör örgütü YPG'ye destek çıktı. Türkiye'nin DEAŞ'a silah gönderdiğini iddia eden Teröristbaşı Gülen de "Onu askerler yakalamışlardı. Silah doluydu. IŞİD'ciler Türkiye'de tedavi ediliyor ve dünyanın değişik yerlerine gönderiliyor" yalanını ortaya atmıştı.

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