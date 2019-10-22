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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 15:21

Başkan Erdoğan'ı kapıda karşılayan Putin: Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu

Başkan 'nda kapıda karşılayan Rusya Devlet Başkanı , 'Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu' dedi.

Rusya Devlet Başkanı , Türkiye Cumhurbaşkanı 'nda, kapıda karşıladı. Yakın fotoğraf veren iki lider arasında samimi diyaloglar geçti. Putin ziyareti işaret ederek 'Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu' derken, Erdoğan 'Hava çok güzel' sözleriyle karşılık verdi.

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