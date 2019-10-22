Kırmızı bültenle aranırken Esenyurt'ta yakalanan Ergenekon davasının duruşma savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararıyla meslekten ihraç edilen, Ergenekon davasına bakan ve hakkında 'Suç uydurmak', 'Görevi kötüye kullanmak', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' ile 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından Yargıtay 8. Ceza Dairesince kırmızı bülten çıkarılan eski firari savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı.





İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan ve İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yakalanan Dalkuş'un, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 aydır süren çalışmalar sonucu kullandığı aracın tespit edildiği ve takipler neticesinde yakalanarak 2 bin 300 konutlu özel bir siteye düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.



Öte yandan firari Dalkuş'un yakalandığı adresten saklanmasına yardım eden kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.