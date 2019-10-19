Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG'nin serbest bıraktığı 41 DEAŞ'lının daha teslim alındığını açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN: 195 DEAŞ'LI YAKALANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yabancı Basın mensupları ile bir araya geldiği toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, DEAŞ'lıların hapishanelerden kaçması ya da serbest bırakılması yönündeki haberler hatırlatılarak, "DEAŞ ne kadar kuvvetli bir tehdit olarak devam ediyor sizce?" şeklindeki soruyu şöyle cevapladı:

"Bu konuda rivayet çok. Çünkü biliyorsunuz DEAŞ'lıların yerleştirildiği cezaevlerinin sayısı da çok. Ama bunlara cezaevi demek için de bin şahit lazım. Bazıları gerçekten cezaevi gibi, bazıları ise adeta açık hava cezaevi gibi, bazıları çadır kent gibi, böyle bir garip bir şey. Ama bunları PYD kaldıkları yerlerden serbest bırakmak suretiyle, yani maalesef DEAŞ üyesi veya aileleri olarak bunlar serbest bırakıldı ve bu sayının 750'ye yakın olduğu söyleniyor. Böyle bir durum söz konusu. Bunların içerisinde 195 de şu anda yakalanan var. Biz bunların içerisindeki Türkleri bir defa İçişleri Bakanlığımız ayıklamak suretiyle kendi cezaevlerimize alıp, orada yargılama süreçleri yapılacak. Bunun dışındakileri de kendi ülkeleriyle görüşmeleri yapıp ülkelerine gönderme çalışmaları olacak. Ondan sonra da kendi ülkeleri bu konudaki kararlarını versinler."