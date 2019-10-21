Başkan Erdoğan, Samsunlu öğrencilerle bir araya geldi

Başkan Erdoğan, İstanbul dönüşünce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret eden öğrencileri görünce aracından inerek öğrencilerin yanına gitti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesi Meşeli Köyü'nden gelen öğrencilere çeşitli hediyeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, öğrencilerin yanı sıra anıtı ziyaret eden vatandaşlarla da sohbet etti.
ASKER SELAMI VERDİLER
Öğrencilerin Başkan Erdoğan ile fotoğraf çekildikleri esnada asker selamı vermeleri gözlerden kaçmadı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesi Meşeli Köyü'nden gelen öğrencilere çeşitli hediyeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, öğrencilerin yanı sıra anıtı ziyaret eden vatandaşlarla da sohbet etti.
ASKER SELAMI VERDİLER
Öğrencilerin Başkan Erdoğan ile fotoğraf çekildikleri esnada asker selamı vermeleri gözlerden kaçmadı.
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