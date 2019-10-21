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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 17:09

Başkan Erdoğan, ni kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Erling Skjonsberg’i kabul etti.

Başkan Erdoğan, Norveç Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende , Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Skjonsberg'in eşi ve bazı elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

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