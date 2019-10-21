Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Büyükelçi Skjonsberg, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Skjonsberg'in eşi ve bazı elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Başkan Erdoğan, Norveç Büyükelçisini kabul etti
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg’i kabul etti.
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