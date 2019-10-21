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  • 21.10.2019 12:09
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 12:09

Terörist beslemenin sonu: 'da 'liler Amerikan askerlerini taşladı

Terör örgütü 'ye yıllardır destek veren Amerikalılar, geri çekilmeye başlayınca teröristlerin gerçek yüzünü gördü. 'daki YPG'li teröristler, bölgeden çekilmeye başlayan Amerikan askerlerini taşladı. O anlar, kameralara da yansıdı.

'deki iç savaşı kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirmek isteyen Amerika, bölgede birçok terör örgütüne destek verdi. Listenin ilk sırasında ise; terör örgütü yer aldı.

6 yıl boyunca YPG'li teröristlere binlerce tırla silah ve mühimmat gönderen Amerika, teröristlere aylık olarak maaş da bağladı.

KAMIŞLI'DAN KAÇIŞ
'nin Suriye'nin kuzeyinde elini masaya vurması üzerine bölgeden çekilen Amerikalılar, terör örgütü YPG'nin öteki yüzünü gördü.

'daki YPG'li teröristler, bölgeden çekilmeye başlayan Amerikan askerlerini taşladı. O anlar, kameralara da yansıdı.

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