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Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

21.10.2019 19:11

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg’i, İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness’i ve Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki’yi kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Erdoğan, güven mektuplarını kabul etmesinin ardından Büyükelçiler ve mahiyetleriyle toplu hatıra fotoğraflı çektirdi.


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