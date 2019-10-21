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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 16:32

’da taciri suçüstü yakalandı

’da polisin teknik ve fiziksel takibe aldığı yabancı uyruklu satıcısı polisin operasyonu ile suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıs sorgulanmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu M.R. (19) isimli şahsın ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüpheli şahsı teknik ve fiziksel takibe alan polis, yaklaşık 2 hafta süren araştırmanın ardından Taşpazar Mahallesinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli M.R. sokak ortasında uyuşturucu satarken suçüstü kıskıvrak yakalandı. Operasyonun ardından çevrede arama yapan NSM ekipleri 8 fişek halinde toplam 2.42 gr uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli şahıs sorgulanmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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