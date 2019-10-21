Başkan Erdoğan dünyaya ilan etti: Sadece ABD ile anlaştık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Rize Tanıtım Günleri'nde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kararlılığımızı bir kez daha ilan etti:
Milli güvenlik konusunda kendi kararını veren bir ülkeyiz. 9 günde 765 teröristi etkisiz hale getirdik. Bin 500 kilometrekare alanı kurtardık.
Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok. Mutabakata uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda harekatı devam ettiririz.
ABD'li müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır.
JOHNSON'LA GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefonda görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin konuların yakından takip edildiğini ifade etti.
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