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  • Son Güncelleme: 20.10.2019 21:49

Başkan Erdoğan, 11. Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret etti

Başkan , sahilindeki etkinlik alanında düzenlenen 11. Tanıtım Günleri'ne katıldı. Horon oynayan çocukları bir süre izleyen Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe sahilindeki etkinlik alanında düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı. Erdoğan, festival alanını gezerek, Rize'nin ilçelerini temsil eden standlardan yöresel ürünler hakkında bilgi aldı.

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