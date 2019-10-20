Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe sahilindeki etkinlik alanında düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı. Erdoğan, festival alanını gezerek, Rize'nin ilçelerini temsil eden standlardan yöresel ürünler hakkında bilgi aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe sahilindeki etkinlik alanında düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı. Erdoğan, festival alanını gezerek, Rize'nin ilçelerini temsil eden standlardan yöresel ürünler hakkında bilgi aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.