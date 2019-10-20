Salı gecesi süre bitiyor! Olursa olur, olmazsa 120 saat bittiğinde operasyon başlar. Teröristlerin başlarını ezeriz.
Bu millet bir asır önce yedi düvele teslim olmadı. Soruyorum: Hangi alçak bize zincir vuracakmış, şaşarım!
BAŞLARINI EZERİZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam maliyeti 420 milyon TL olan 140 yatırımın açılış töreni için dün Kayseri'ye gitti. Önemli mesajlar verdi: Ya istiklal ya ölüm: Türkiye, tarihinin en önemli mücadelelerinden birini verirken Kayseri'den çıkan bu birlik beraberlik sesi tüm Türkiye'ye yayılıyor. Bu millet teslim olmayı asla düşünmedi. İstiklal harbinde dönemin büyük güçlerini dize getirmeyi başardık. Bir kez daha 'Ya istiklal ya ölüm' dedik. İzin vermeyeceğiz: Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nda dediği gibi 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.' Kim bize zincir vuracakmış soruyorum. Bunlar bu milleti tanıyacaklar. Ya efendi efendi tanıyacaklar ya da derslerini alarak tanıyacaklar. Buradan tüm dünyaya gerçekleri bir kez daha ifade etmek istiyorum. Harekat boyunca tuhaf tepkiler sergileniyor. Halbuki yaptığımız iş net. Sınırımızda terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Masaya oturmayız: Kendilerine Suriye meselesini bir kez daha anlattık. Ama şunu söyledik: Biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Devlet, devletle masaya oturur. Bir devlet, teröristlerle masaya oturmaz. Bizim kitabımızda bu yazmıyor. Verilen sözler tutulmazsa süre bittiği an harekata devam edeceğiz.
36 SAATTE 14 SALDIRI
Milli Savunma Bakanlığı dün ABD ile varılan anlaşma sonrası sahadaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı: Son 36 saat içerisinde PKK/YPG'li teröristler tarafından 12'si Resulayn, bir adedi Tel- Abyad, bir adedi de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz atışı yapıldı.
Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin sonunda asker selamı verdi.
MEHMETÇİK ŞEFKATİ
Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Fırat'ın doğusundaki terör unsurları ortadan kaldırıldı. Sınırın ötesinde emin adımlarla ilerleyen Mehmetçik, kısa sürede 702 YPG/ PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmeyi başardı. Tel Abyad ve Resulayn kontrol altına alındı. Dün de YPG/PKK işgalinden kurtarılan Tel Halaf halkına yardım eli uzatıldı. Mehmetçik, yıllarca terör örgütünün zulmüne maruz kalan halka ekmek ve gıda yardımı yaptı. Köydeki çocuklara ise çikolata, şeker ve oyuncak dağıtıldı. Köy sakinlerinden Hammud Ahmed, "YPG bizi sürekli zorunlu olarak silah altına alıyordu. Şimdi herkes özgür" diye konuştu.
ALMANLAR'DAN SKANDAL TOPLANTI! SCHALKE'YE SIFIR
Milli Takımımız, Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamı çaktı. Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe moral yolladı. UEFA ise bir skandala imza attı. Futbolcuların asker selamı için soruşturma başlattı.
BU skandal karar üzerine Alman ekibi Schalke 04 de Türk oyuncuları Suat Serdar, Ozan Kabak, Ahmed Kutucu ve Levent Mercan ile toplantı yaptı. Oyuncular 'asker selamı'yla ilgili uyarıldı. Alman takımına tepki yağdı.
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