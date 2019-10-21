Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını duyurdu.

Bakan Albayrak konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

"Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

''Borsa İstanbul A.Ş.'nin yeni Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla oldu. Murat Çetinkaya'nın, 30 Ağustos 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanmasından sonra Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Hakan Atilla seçildi.''