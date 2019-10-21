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  • 21.10.2019 18:47
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 18:47

'de teröristler yol yapan işçilere saldırdı

'de yol yapımında çalışan işçilere teröristlerin uzun namlu silahlarla ateş açması sonucu iş makinesindeki teknisyen yaralandı. Öte yandan, teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede ekiplerinin katılımıyla operasyon başlatıldı.

Tunceli'de teröristler yol yapan işçilere saldırdı

Olay, öğlen saatlerinde, Hozat ilçesinde meydana geldi. Yenibaş köyünde özel bir firmanın yol yapımında çalışan işçilere, teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda iş makinesindeki ismi henüz öğrenilemeyen teknisyen yaralanırken, bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerince teröristlerin bulunduğu alan, ateş altına alındı.



Yaralı teknisyen, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Hozat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan teknisyenin sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi.

OPERASYON BAŞLATILDI
Öte yandan, teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede ekiplerinin katılımıyla operasyon başlatıldı.


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