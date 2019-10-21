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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT World Forum "Yükselen Güçler için Yeni Ufuklar: Rekabet mi İşbirliği mi?" oturumunda konuşma yapıyor.



İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

* Dünya düzeni sorunlara çare olmuyor. Başkalarının toplumsal ve ekonomik sıkıntılarını görmezden gelmek mevcut çatışmaları ileri götürecektir. Yeni dünya düzeni kurmalıyız. Küresel ekonomik gerileme endişesi var. Uluslararası ticaretlerdeki gerilimleri azaltmalıyız. Serbest ticaretin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Uluslararası vergilerle ilgili reformlar ve mevzuatları geliştirmemiz gerekiyor. 2030'a kadar Çin ve Hindistan'ın gayri safi milli hasılası G7'deki ülkelerden daha fazla olacak.

* Uluslararası ödeme sistemindeki tekele sahip olunması ABD'nin yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor. Önemli ticari ortaklarımızla kendi para birimlerimizle anlaşmalar imzalamaya başladık. Rusya ve Çin kendi ulusal para birimleriyle anlaşmalarını yaptı.

* Türkiye dünyanın 16. en büyük ekonomisi. AK Parti ile milletimiz üst ve orta seviyeye taşındı. Türkiye endüstri ülkesi olma yolunda. Son 17 senede çok iyi bir altyapı temeli oluşturdu. Türkiye bu dönemde çok güçlü altyapı oluşturdu. 10 senede başarılı bir şekilde küresel finansal krizin, hain darbe girişiminin ve spekülatif ekonomi saldırısının üzerinden geldik ve yüzde 5 büyüdük.

*Ekonomi iç ve dış şoklara karşı önemli bir direniş gösterdi. Ağustosta 5.1 milyar dolar oldu cari fazla. Türkiye bir rekor kırdı. Enflasyon tek hanelere indi.

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