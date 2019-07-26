Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile Külliye'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuşan Erdoğan, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yaşadığı sürecin kendisini üzdüğünü belirterek, "O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz?" dedi. Başkan şöyle devam etti: 'Sen şimdi önce bir defa ailenle, çocuklarınla dinlen, tatilini yap, ondan sonra da seni Ankara'da Külliye'de bekliyorum, ziyaretimize gel orada oturur, konuşur, ne yapacağımızın kararını veririz' dedik. Erdoğan, Rusya'nın vizeyi kaldırması ile ilgili "Sayın Putin daha önceden bu müjdeyi vermişti. Artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Rusya'ya ziyaretlerini yapabilecek" dedi.
BAŞKAN UYARISI
Başkan Erdoğan, yeni belediye başkanlarını uyardı: Vatandaşların telefonuna geri dönün. Mahalle meclisleri kurun. Vatandaştan kopmayın. Kibirden uzak durun.
94 yaşındaki "dünyanın en yaşlı başbakanı" unvanına sahip Muhammed'e 'Cumhuriyet Nişanı' tevdi edildi.
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