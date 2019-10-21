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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 13:45

'nin çekilmesinin ardından ordusu 'da

ordusunun Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından ’ya girdiği görüntüler paylaşıldı. Suriye devlet televizyonu, rejim güçlerinin şehirdeki stratejik konumlara yerleştirileceğini duyurdu.

ABD'nin çekilmesinin ardından Suriye ordusu Rakka'da

ordusu kalabalık bir konvoyla şehrine girdi. Suriye ordusu daha önce Amerikan askerleri tarafından korunan bölgeye yerleşti.

Suriye devlet medyası, birliklerinin yakınlarındaki askeri üslerden çekilmeye devam ettiğini belirtti.

Suriye devlet televizyonu, terk edilmiş bir Amerikan askeri üssünün görüntülerini yayınladı.

ABD bayraklı askeri araçların Tel Tamer yakınlarında yol boyunca ilerlemesi görüntülendi.

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