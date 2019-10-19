Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.10.2019 07:42
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 08:14

: 'da teröristlerin açtığı...

, 'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ile anlaşma sağlanması nedeniyle 120 saatlik bir ara verildiği halde tarafından taciz ateşlerinin geldiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama!

, " ile 'de yapılan Mutabakatı'na rağmen /'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, 'da teröristlerin açtığı ateş sonucu bir askerin şehit, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tel Abyad'da teröristlerin açtığı ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Fıratın Doğusunda Tel-Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde yapılan Güvenli Bölge Mutabakatına rağmen PKK/YPG'li teröristler tarafından 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Mutabakata aykırı tüm bu eylemlere rağmen dün çoğu ambulanstan oluşan 39 araçlık bir konvoyun Resulayn'a emniyetle giriş ve çıkışı sağlanmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi gerçekleşmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMilli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'da teröristlerin açtığı...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri