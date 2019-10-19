MSB paylaştı: YPG/PKK'lı teröristler, Tel Abyad Hastanesi'nde cihazları yakmış Milli Savunma Bakanlığı, Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad Hastanesi'ni yaktığı görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaştı. Yapılan açıklamada,"Tel Abyad Hastanesi’nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Haberler Güncel Haberleri MSB paylaştı: YPG/PKK'lı teröristler, Tel Abyad Hastanesi'nde cihazları yakmış