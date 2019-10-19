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  • Son Güncelleme: 19.10.2019 19:55

MSB paylaştı: YPG/PKK'lı teröristler, Tel Abyad Hastanesi'nde cihazları yakmış

Milli Savunma Bakanlığı, Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad Hastanesi'ni yaktığı görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaştı. Yapılan açıklamada,"Tel Abyad Hastanesi’nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiğini, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığının belirlendiğini duyurdu.

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