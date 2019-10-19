MSB paylaştı: YPG/PKK'lı teröristler, Tel Abyad Hastanesi'nde cihazları yakmış

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiğini, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığının belirlendiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiğini, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığının belirlendiğini duyurdu.
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