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  • Son Güncelleme: 20.10.2019 11:47

Son dakika: 'da orman ı

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıktı. Yangında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Alanya'da orman yangını

'nın ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan , kontrol altına alındı.

Cikcilli Mahallesi helikopter pisti yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 su tankeri, 6 arazöz, bir ilk müdahale aracı, bir helikopter, 8 teknik eleman ve yaklaşık 40 işçi ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ormanlık alandaki arı kovanları ile bölgedeki evlere ulaşmadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

10 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında, ormanda yaşayan bazı hayvanlar da telef oldu.

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