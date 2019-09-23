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'li 'nde torpil skandalı!

İmamoğlu sözünü tutmadı! ' İl Başkanlığı, kendi belediyelerine bir yazı yazdı: 'ne alınacak isimleri önce bize bildirin.

Torpil patladı!
, "Partizanlık ve torpil olmayacak" dedi. Ancak başkan seçilince sözünü yedi! 'ye işçi alımları için İl Yönetimi devreye girdi.



CHP'li belediyelere bir yazı gönderdi. CV'lerin önce kendilerine verilmesini istedi. Skandalı İmamoğlu da kabul etti: Yanlış yapan bedelini öder!





CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

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