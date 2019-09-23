Ekrem İmamoğlu, "Partizanlık ve torpil olmayacak" dedi. Ancak başkan seçilince sözünü yedi! İBB'ye işçi alımları için CHP İl Yönetimi devreye girdi.
CHP'li belediyelere bir yazı gönderdi. CV'lerin önce kendilerine verilmesini istedi. Skandalı İmamoğlu da kabul etti: Yanlış yapan bedelini öder!
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
CHP'li belediyelere bir yazı gönderdi. CV'lerin önce kendilerine verilmesini istedi. Skandalı İmamoğlu da kabul etti: Yanlış yapan bedelini öder!
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
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