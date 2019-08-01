Kaftancıoğlu'nun yardımcıları İlayda Çağla Koçoğlu, Bahar Çetinkaya ve Mert Bahçetepe'nin Kadıköy Belediyesi'ne ait KASDAŞ'ta; Nurten Aksüt ve Gürsel Yeter'in Beşiktaş Belediyesi'ne ait BELTAŞ'ta; Nejla Kayabaşı'ın ise Maltepe Belediyesi'ne ait MATAŞ'ta işe gitmeden maaş aldıkları ortaya çıkmıştı. Mart ayında işe alındığı KASDAŞ'ta bankamatik memur olan ve 5 ay boyunca 6 bin TL maaş ayan Koçoğlu'nun, 23 Temmuz'da buradan ayrıldığı, 24 Temmuz'da HAMİDİYE şirketinde çalışmaya başladığı belirlendi. Koçoğlu, görev yeri Kadıköy olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye'sinde Ekrem İmamoğlu ile belediyeyi ziyaret edenleri karşılıyor.



'GURUR DUYUYORUZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ise dün CHP İzmir İl başkanlığı'nı ziyaret etti. Kaftancıoğlu, 6 yardımcısıyla ilgili iddialar üzerine "Manşeti görünce çok mutlu oldum. O gençler gece gündüz çalışıp, siyaset yapabilmek için zaman bulmaya çalışıp, bulamadıkları için 7/24 sürekli çalışan yardımcılarım. Onlarla gurur duyuyorum" dedi. Salıcı da aynı soruya "Benim siyaset yapabilmek için çalışan yardımcılarımın asla öyle bir şeyi yoktur. Hepsiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.







GEREĞİNİ YAPTI!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'li belediyelerdeki akraba kıyağına yönelik sorular üzerine "Derhal gereğini yapmaları gerekiyor. Burası eş, dost, akraba yeri değil. Ben de aynı şeyi yapıyorsam, partim de hesap soracak. Bu konuda çok netiz, taviz yok. 5 arkadaşım o yanlışını düzeltecek" dedi. İmamoğlu bu sözlerini söylerken Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Koçoğlu'nun Kadıköy'de işe gitmeden maaş alırken, kendisinin başkan olduğu İBB'nin HAMİDİYE şirketine işe alınması konusunda ise sessiz kaldı.

SABAH